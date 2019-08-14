Украина В Украине хотят отменить необходимость согласия всех жильцов для сноса хрущевок

2019-08-14 21:30 321

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработало новый законопроект о комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документом предлагается установить новое требование о согласии жильцов дома на проведение реконструкции - не менее 75% владельцев квартир и другого недвижимого имущества в пределах квартала (микрорайона). По словам заместителя министра Льва Парцхаладзе, это позволит наконец начать процесс реновации устаревшего жилья в Украине на практике.

"Сегодня в действующем законе 2006 года относительно реконструкции устаревшего жилья прописана обязательное согласие 100% жильцов дома. То есть, отказ даже одного жителя, который прописан в квартире такого дома, исключает возможность проведения реконструкции... Это не совсем правильно. Кроме того, коэффициент возмещения за старое жилье составляет 1,5. То есть, при переезде в новый дом вам должны дать квартиру на 50% больше. Это стало основной причиной того, что реновация устаревшего жилья в Украине так и не смогла начаться на практике", - сказал он.

Таким образом, власти хотят предусмотреть, что рассмотрение вопроса о реконструкции многоквартирного дома прекращается в случае несогласия минимум 25% владельцев. Такой дом будет исключаться из инвестиционного проекта, а решение об этом - доводиться до сведения жителей письменным уведомлением.