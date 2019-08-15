Политика Меркель раскритиковала выход РФ из ракетного договора - в НАТО готовят жесткий ответ

2019-08-15 14:43 294

Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила российскую сторону в нарушении условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что послужило расторжению договора.

Как заявила Меркель на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой,  расторжение ДРСМД привело к подрыву ограничений вооружения по всему миру, в том числе и в Европе. Поэтому Меркель заявила, что в ближайшее время Германия со своими партнерами решит вопрос относительно новых ограничений вооружения, и подчеркнула, что НАТО сойдутся на совместных действиях в ответ на эту ситуацию.

"Германия – часть НАТО, так и будет вести себя как партнер по НАТО", - заявила канцлер.

При обсуждении вопроса обороны Литвы, Меркель не ответила, готова ли Германия в случае конфликта защищать свободу Литвы, а на вопрос возможного усиления военного присутствия в Литве с помощью воздушных средств, Меркель ответила, что этот вопрос решается в рамках программы НАТО по контролю воздушного пространства стран Балтии.

Также в ходе конференции отмечалось, что Литва – это одна из немногих стран НАТО, которая соблюдает положения относительно расходов 2% ВВП на оборону, в то время, как Германия например, не видит необходимости в таких затратах. Президент Литвы пояснил, что Литва и Польша пережили российскую оккупацию, имели многолетний неприятный опыт взаимодействия с Россией, поэтому прикладывают больших усилий, чтобы была возможность расходы на вооружение 2% ВВП.

 

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