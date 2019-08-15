Украина «Евробляхи»: какие штрафы ждут владельцев авто с иностранной регистрацией

2019-08-15 18:00 126

В Украине уже с 24 августа вступают в силу штрафы для владельцев так называемых «евроблях», которые они так и не растаможили. Журналисты объяснили, какие «наказания» ждут нарушителей нового закона.

В Украине уже с 24 августа вступят в силу штрафы для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые еще не растаможили свои транспортные средства.

Также ужесточаются правила ввоза таких авто. Это предусмотрено правками законопроекта № 8371.

Какие изменения ждут украинцев.

Новые правила

Теперь, согласно новым правила, предусматриваются следующие требования:

• транспортное средство личного пользования может находиться в Украине в режиме транзита только с целью перемещения через таможенную территорию страны;

• временный ввоз гражданами-нерезидентами более чем одного личного автомобиля разрешается при наличии денежного обеспечения, равного сумме растаможки аналогичного транспорта;

• 30 суток таковые подлежат государственной регистрации;

• при временном ввозе автомобилей личного пользования на срок более чем транспортное средство, ввезенное в режиме транзита или временного ввоза, нельзя разукомплектовать или передать во владение, пользование или распоряжение другим лицам, а также использовать его в предпринимательской деятельности или для получения дохода, например, в такси;

• временный ввоз автомобилей коммерческого назначения гражданами-резидентами при выполнении ими обязательств по трудовым договорам с иностранными компаниями разрешается на срок до десяти суток с внесением денежного обеспечения (залога), равного сумме растаможки аналогичного транспорта.

Штрафы

Нарушение правил ввоза машин из заграницы влечет следующие штрафы:

на срок не более трех суток — предупреждение или 850 гривен;

на срок от трех до 10 суток — 5100 гривен;

на срок от 10 до 20 суток — 17 тысяч гривен;

на срок от 20 до 30 суток — 85 тысяч гривен;

на более чем 30 суток, а также в случае потери или разукомплектации автомобиля — 170 тысяч гривен или конфискация авто.

Нарушение сроков транзитного ввоза предусматривает следующие штрафы:

на сутки — 170 гривен;

на более чем одни сутки и до 10 суток — 3400 гривен;

на срок от 10 до 20 суток — 8500 гривен;

на срок от 20 до 30 суток — 85 тысяч гривен;

на более чем 30 суток, а также в случае потери или разукомплектации автомобиля — 170 тысяч гривен или конфискация авто.

Украинцы теперь не смогут эксплуатировать авто с иностранной регистрацией. Нарушителям грозит штраф на сумму 8500 гривен, а при повторном таком нарушении в течение одного года — 17 тысяч гривен штрафа с лишением права управления на год и с оплатным изъятием транспорта (или без такового). Эти правила касаются также иностранцев, которые переплавляют в Украину машины с иностранной регистрацией.

Как мы писали раньше, народные депутаты поддержали за основу и в целом законопроект № 8371 с поправками, внесенными с голоса, которыми предусматривается отсрочка введения в действие закона о штрафах для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией (так называемых «евроблях») на три месяца.