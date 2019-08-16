Украина Суд обязал НАБУ повторно открыть дело по премиям Натальи Корчак

2019-08-16 11:42 195

Соломенский районный суд отменил постановление НАБУ о закрытии дела о назначении бывшей главой Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Натальей Корчак премий самой себе. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на материалы суда.

В суд поступила жалоба о том, что 16 апреля НАБУ закрыло уголовное производство в отношении Корчак в связи с отсутствием в ее действиях состава уголовного преступления.

По мнению заявителя, принятое детективом решение о закрытии уголовного производства не основывается на всестороннем, полном и беспристрастном исследовании всех обстоятельств уголовного производства.

В частности, заявитель отметил, что после отмены постановления судьей предыдущего постановления детектива о закрытии уголовного производства, детективом была проведено единственное следственное действие - допрос Корчак, которая сообщила, что решениями НАПК, члены агентства "делегировали" ей право на принятие соответствующих приказов о выплате премий членам.

Никаких других действий по установлению фактических обстоятельств детективом осуществлено не было, в частности, детектив не получал и не проводил самостоятельный анализ указанных решений НАПК, не получал и не осуществил анализ документов, созданных Корчак как основание для выплаты денежных средств членам НАПК, не провел допросов других членов НАПК и не установил фактический объем полученной денежного вознаграждения членами агентства.

Кроме того, заявитель отметил, что в деле не было осуществлено ни одного следственного (розыскного) действия, в частности, не было получено ни одного временного доступа к вещам и документам, которые находились во владении НАПК и имеют значение для данного уголовного производства.

Детектив НАБУ отметил в своих пояснениях, что Корчак, занимая должность председателя НАПК, действовала в пределах предоставленных ей законом полномочий и способом, предусмотренным законами Украины, и осознавая существование определенных противоречий правовых норм, обратилась за разъяснением к соответствующим органам и после получения ответа утвердила порядок, которым устанавливались надбавки за выслугу лет, за интенсивность труда, премии, материальная помощь на оздоровление, материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Кроме того, детектив НАБУ отметил, что согласно акту Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета НАПК за 2016-2017 годы, нарушений и отклонений не выявлено.

Однако, суд удовлетворил жалобу заявителя и отменил постановление НАБУ о закрытии дела в отношении Корчак.