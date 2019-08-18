Политика Уже всех определили: у Зеленского проговорились о будущих премьере и министрах

2019-08-19 18:30 9345

 

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус уверен, что Верховная Рада в первые же дни своей работы сформирует новую исполнительную власть

Об этом он сказал в интервью «Главкому».

По мнению Геруса, Верховной Раде хватит всего двух дней для формирования нового Кабмина.

«Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно», — отметил он.

 

При этом Герус добавил, что пока не определился, где именно хочет работать — на должности министра или главы парламентского комитета по вопросам энергетики. В то же время представитель президента в Кабмине заявил, что потенциальные кандидаты на посты премьера и министров уже определены.

«Есть кандидаты, но я не хочу называть фамилии, потому что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда конструктивное», — подчеркнул Герус.

 Ранее он также рассказал, что первое заседание нового созыва Верховной Рады состоится уже 3 сентября. И уже с самого начала, несмотря на торжественность события, депутаты намерены приступить к работе. В частности, уже в этот день будут названы имена некоторых министров. Кто именно уже в этот день станет обладателем заветного «портфеля», член президентской команды не сообщает, как и не говорит, какие министерства обретут новых глав в первый же день работы парламента.

Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус считает, что Кабмину нужно изменить критерии определения субсидиантов, чтобы обеспечить малозащищенных жителей Украины.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Зеленского придумали, как не платить украинцам: «Это будет мощно!»

2019-08-19 18:19 648

Анджелина Джоли жестко поступила со своими детьми: скандальные подробности

2019-08-19 14:00 363

У Зеленского готовят украинцам "сюрприз" с декларациями

2019-08-18 14:00 1251

У Зеленского рассказали, что случится с русскоязычным кино в Украине

2019-08-18 12:30 13434

Еще новости в разделе "Политика"

Будущий депутат из "Слуги народа" назвал журналистку "тупой овцой"

2019-08-19 20:30 411

Уже всех определили: у Зеленского проговорились о будущих премьере и министрах

2019-08-19 18:30 9345

У Зеленского придумали, как не платить украинцам: «Это будет мощно!»

2019-08-19 18:19 648

Украина и Израиль подписали ряд двусторонних документов

2019-08-19 18:05 180
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Будущий депутат из "Слуги народа" назвал журналистку "тупой овцой" 2019-08-19 20:30 411
Уже всех определили: у Зеленского проговорились о будущих премьере и министрах 2019-08-19 18:30 9345
У Зеленского придумали, как не платить украинцам: «Это будет мощно!» 2019-08-19 18:19 648
Украина и Израиль подписали ряд двусторонних документов 2019-08-19 18:05 180

Лента

20:30 Будущий депутат из "Слуги народа" назвал журналистку "тупой овцой"
20:00 Дамаск заявил о вторжении Турции
19:43 Нелегкий выбор между газом, электричеством и индукцией: какая варочная поверхность лучше
19:30 Медики назвали продукты, которые предотвращают болезни сердца
19:00 4 наиболее мстительных знака Зодиака, которых стоит остерегаться
18:30 Уже всех определили: у Зеленского проговорились о будущих премьере и министрах
18:19 У Зеленского придумали, как не платить украинцам: «Это будет мощно!»
18:05 Украина и Израиль подписали ряд двусторонних документов
видео 17:30 Бросила на землю хлеб и соль: жена Нетаньяху в Киеве угодила в скандал
17:00 Пенсии по 40 тысяч в Украине: кто получит максимальную надбавку, сенсационные детали