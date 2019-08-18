Уже всех определили: у Зеленского проговорились о будущих премьере и министрах

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус уверен, что Верховная Рада в первые же дни своей работы сформирует новую исполнительную власть
Об этом он сказал в интервью «Главкому».
По мнению Геруса, Верховной Раде хватит всего двух дней для формирования нового Кабмина.
«Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно», — отметил он.
При этом Герус добавил, что пока не определился, где именно хочет работать — на должности министра или главы парламентского комитета по вопросам энергетики. В то же время представитель президента в Кабмине заявил, что потенциальные кандидаты на посты премьера и министров уже определены.
«Есть кандидаты, но я не хочу называть фамилии, потому что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда конструктивное», — подчеркнул Герус.
Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус считает, что Кабмину нужно изменить критерии определения субсидиантов, чтобы обеспечить малозащищенных жителей Украины.