Политика Уже всех определили: у Зеленского проговорились о будущих премьере и министрах

2019-08-19 18:30 9345

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус уверен, что Верховная Рада в первые же дни своей работы сформирует новую исполнительную власть

Об этом он сказал в интервью «Главкому».

По мнению Геруса, Верховной Раде хватит всего двух дней для формирования нового Кабмина.

«Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно», — отметил он.

При этом Герус добавил, что пока не определился, где именно хочет работать — на должности министра или главы парламентского комитета по вопросам энергетики. В то же время представитель президента в Кабмине заявил, что потенциальные кандидаты на посты премьера и министров уже определены.

«Есть кандидаты, но я не хочу называть фамилии, потому что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда конструктивное», — подчеркнул Герус.

Ранее он также рассказал, что первое заседание нового созыва Верховной Рады состоится уже 3 сентября. И уже с самого начала, несмотря на торжественность события, депутаты намерены приступить к работе. В частности, уже в этот день будут названы имена некоторых министров. Кто именно уже в этот день станет обладателем заветного «портфеля», член президентской команды не сообщает, как и не говорит, какие министерства обретут новых глав в первый же день работы парламента.

Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус считает, что Кабмину нужно изменить критерии определения субсидиантов, чтобы обеспечить малозащищенных жителей Украины.