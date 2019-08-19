Политика Будущий депутат из "Слуги народа" назвал журналистку "тупой овцой"

2019-08-19 20:30 729

 

Избранный народный депутат, представитель партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой".

Об этом пишет Радио Свобода.

"Очередная тупая овца, которая представляется журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем" Слуги народа "заявила, что я ностальгирую по СССР и" временами Януковича ". Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержанны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому приду им на помощь. Тупая овца с одиозного СМИ ", - написал Бужанский в Telegram.

В ответ Духнич заявила: "Что-то отвечать господину Бужанскому - это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто".

Журналистка также призвала будущего народного депутата извиниться перед "Новым временем".

Во время интервью с лидером "Слуги народа" Дмитрием Разумковым Духнич действительно сказала, что Бужанский "ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича". Разумков, со своей стороны, призвал судить будущих депутатов по их новыми делам и поступкам.

Официальной реакции партии "Слуга народа" на слова Бужанского пока нет.

Блогер Максим Бужанский избран народным депутатом в 25 округе в Днепре. Он известен оппозиционным отношением к событиям Евромайдана.

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