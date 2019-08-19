Украина В Украине вернут обязательный техосмотр: почему авто из ЕС рискуют его "не пережить"

2019-08-20 13:00 363

Украинские автолюбители уже привыкли жить без техосмотра своих машин. Но с 2022 года этому придет конец. Техосмотр возвращается. И он станет обязательным.

Как предполагают эксперты, с возвращением техосмотра вернется и коррупция. Дело в том, что подавляющее большинство иномарок наши граждане покупают в подержанном состоянии. А эти машины часто не соответствует требованиям ЕС относительно экологичности.

По словам руководителя Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и автодилеров Олега Назаренко, только 10-20% ввезенных в страну подержанных иномарок смогут пройти обязательный техосмотр.

Напомним, что обязательство о возвращении технического осмотра Украина взяла на себя после подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Так вот, уже с 1 января 2020 года обязательной технической проверке будут подлежать автомобили категорий L3, L4, L5 и L7 та L3e, L4e, L5e и L7e.

Эксперт уверен, что до 90% старых иномарок такой техосмотр не пройдут. И тогда, по словам Назаренко, начнется тотальная "торговля талончиками". Он также отметил, что автомобили с вырезанными катализаторами, а значит не экологичные, не должны допускаться на украинские дороги

Как все будет осуществляться на практике, владельцы автомобилей смогут понять уже с 1 января.