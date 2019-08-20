Украина 20 августа — какой сегодня праздник и день ангела

2019-08-20 15:30 117

 

20 августа - это 232 день года, до конца года остается 133 дня. Сегодня отмечают День рождения Чебурашки, а обязательным блюдом на столе должна стать выпечка с малиной. Есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые категорически делать нельзя. Мы расскажем всё о 20 августа в этой статье.

Праздники 20 августа

День Пимена-Марины

20 августа православные христиане почитают память преподобного Пимена Многоболезненного и игумена Пимена, постника Печерского, а также мучеников Марина и Астерия.

Преподобный Пимен и мученик Марин жили в разное время. Пимен (11 век) был слабым и болезненным ребенком, и когда он немного подрос, отвезли его в Киево-Печерскую Лавру. Однако Пимен не стремился к излечению - его мечта была стать монахом и продлить страдания.

Ангелы совершили над ним обряд пострижения и облачили в монашеские одежды. Тяжелая болезнь не покидала преподобного, однако однажды он и сам вылечил больного, всего лишь за данное слово служить в дальнейшем больным.

Марин жил в 3 веке, во времена гонений на христиан. Язычники казнили святого, не отступавшего от своей веры, отрубив голову.

День святого Иштвана в Венгрии

20 августа в Венгрии отмечают День святого Иштвана (Saint István Day in Hungary) — главный государственный праздник страны, который считают днем основания венгерского государства. В этот день чествуют первого короля Венгрии — Иштвана I (970-975 — 1038).

Первый король Венгрии, Иштван (Стефан) I был официально коронован 20 августа 1000 года (годы правления 1000—1038). Иштван I правил справедливо, щедро, мудро и заложил основы независимого христианского венгерского государства европейского образца. По велению римского Папы Георгия, который канонизировал короля Иштвана, в 1038 году этот день стал праздником.

Праздник Девятнадцатого Дня - Асма

Праздник Девятнадцатого Дня под названием Асма, который в переводе с арабского языка означает "Имена". Он празднуется в первый месяц Асма в соответствии с девятнадцатимесячным календарем бахаи. В этот день приверженцы данного религиозного учения совершают паломничества и молитвы.

Приметы:

Аисты уже готовятся улетать на зимовку – осень, по приметам, будет холодной;

Утренний туман после восхода солнца 20 августа рассеивается достаточно быстро – ожидай хорошей погоды;

При виде первого аиста нужно бежать за ним, приседая и кувыркаясь, чтобы ноги не болели, а для того, чтобы от боли в спине избавиться, надо к стене или забору прислониться;

Если при встрече с первым аистом в вашем кармане деньги окажутся, быть вам богатым, если ключи - сытым и благополучным, ну а если карманы пусты - убытков не избежать;

Пара летящих аистов предвещает замужество и роды. А одинокий аист, стоящий неподвижно на одной ноге - безбрачие.

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