Украина Развод по-Киевски: мужчина заказал киллеру свою бывшую жену и ее дочь

2019-08-21 08:39 183

Надежду Головач и ее дочь Юлию Зайковскую, пропавших еще 17 августа по дороге из Броваров в Киев, убили.

Как сообщила пресс-секретарь генепрокурора Лариса Сарган, прокуратура совместно с полицией и СБУ задержала четырех подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства.

Известно, что заказчиком преступления является бывший муж Головач, с которым у нее продолжались судебные споры из-за раздела имущества после развода.

По словам Сарган, мужчина действовал в сговоре с нынешней женой. Он заказал и оплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленные убийства.

"Жизни двух человек заказчики оценили в 50 тысяч долларов", − указала пресс-секретарь.

Напомним, 53-летняя Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская пропали 17 августа после выезда из Броваров в Киев. Утром 19 августа полицейские нашли их автомобиль, который был брошен на территории Броварского района.

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