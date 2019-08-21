Политика Тактический ход партии Зеленского - как и почему рассадили нардепов в Верховной Раде

2019-08-21 13:15 897

Партия Слуга народа, которая по результатам выборов сформировала монобольшинство в парламенте, заняла все передние ряды перед трибуной, оттеснив тем самым другие фракции назад.

Как сообщает Украинская правда, такая рассадка стала нововведением Слуги народа, поскольку ранее фракции большинства оставляли впереди сектор для меньшинства и рассаживались таким образом, чтобы представители всех политсил имели доступ к трибуне. Теперь оппозиции будет крайне сложно, скажем, блокировать трибуну или помешать работе спикера.

Благодаря такому простому решению Слуга народа получит ряд преимуществ:

  • Во время телевизионной трансляции украинцы будут видеть преимущественно "слуг народа", поскольку камеры делают упор на передние ряды
  • Другие фракции не смогут свободно заблокировать трибуну, поскольку им дадут отпор представители монобольшинства
  • Под "охраной" Слуги народа также оказываются спикер, ложа правительства, место президента во время его визита в Раду.

 

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