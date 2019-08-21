Политика Тактический ход партии Зеленского - как и почему рассадили нардепов в Верховной Раде

2019-08-21 13:15 897

Партия Слуга народа, которая по результатам выборов сформировала монобольшинство в парламенте, заняла все передние ряды перед трибуной, оттеснив тем самым другие фракции назад.

Как сообщает Украинская правда, такая рассадка стала нововведением Слуги народа, поскольку ранее фракции большинства оставляли впереди сектор для меньшинства и рассаживались таким образом, чтобы представители всех политсил имели доступ к трибуне. Теперь оппозиции будет крайне сложно, скажем, блокировать трибуну или помешать работе спикера.

Благодаря такому простому решению Слуга народа получит ряд преимуществ: