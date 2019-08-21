Политика Суд обязал НАБУ завести уголовные дела против Порошенко и Климкина

2019-08-21 10:41 51

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное дело по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкина и бывшим президентом Петром Порошенко. 

Как сообщают Українськi Новини со ссылкой на материалы суда, поступил иск от гражданина о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенные Климкиным и Порошенко по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Обстоятельства правонарушения не раскрываются. Однако сведения о совершении уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований не были внесены.

В результате суд удовлетворил жалобу и обязал НАБУ открыть дело по указанному факту.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Политика"

Суд обязал НАБУ завести уголовные дела против Порошенко и Климкина

2019-08-21 10:41 51

Запуск "Северного потока - 2" отложен почти на год - РФ потеряла более 100 млн евро

2019-08-21 10:12 2565

День Независимости - 2019: Стали известны первые подробности празднования в Киеве

2019-08-21 09:21 207

Водителей ждет еще одно нововведение при получении прав

2019-08-20 19:00 858
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Суд обязал НАБУ завести уголовные дела против Порошенко и Климкина 2019-08-21 10:41 51
Запуск "Северного потока - 2" отложен почти на год - РФ потеряла более 100 млн евро 2019-08-21 10:12 2565
День Независимости - 2019: Стали известны первые подробности празднования в Киеве 2019-08-21 09:21 207
Водителей ждет еще одно нововведение при получении прав 2019-08-20 19:00 858

Лента

10:41 Суд обязал НАБУ завести уголовные дела против Порошенко и Климкина
10:12 Запуск "Северного потока - 2" отложен почти на год - РФ потеряла более 100 млн евро
09:21 День Независимости - 2019: Стали известны первые подробности празднования в Киеве
09:11 В Украине вернут обязательный техосмотр: почему авто из ЕС рискуют его "не пережить"
08:39 Развод по-Киевски: мужчина заказал киллеру свою бывшую жену и ее дочь
08:10 "Без паники": ГСЧС отчиталась об уровне радиации после взрыва в России
22:00 Ученые: Смартфон истощает интеллектуальные ресурсы мозга
21:30 Можно смело планировать отдых: синоптики порадовали украинцев прогнозом на сентябрь
21:00 Когда будут отдыхать украинские школьники: календарь каникул и выходных
20:30 В Украине разработали новую схему поставки реверсного газа из ЕС