Суд обязал НАБУ завести уголовные дела против Порошенко и Климкина

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное дело по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкина и бывшим президентом Петром Порошенко.
Как сообщают Українськi Новини со ссылкой на материалы суда, поступил иск от гражданина о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенные Климкиным и Порошенко по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.
Обстоятельства правонарушения не раскрываются. Однако сведения о совершении уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований не были внесены.
В результате суд удовлетворил жалобу и обязал НАБУ открыть дело по указанному факту.