Украина В МВД детально пояснили на каком основании объявили Петра Порошенко в розыск

2022-01-18 11:46

В МВД Украины разъяснили причину размещения анкеты народного депутата, пятого президента Петра Порошенко в информационно-розыскной базе МВД (база лиц, объявленных в розыск), сообщает Интерфакс.

"Петр Порошенко был объявлен в розыск по запросу Государственного бюро расследований. Соответствующая информация 14 января была размещена в информационно-поисковой системе во исполнение определения суда и постановления следователей Государственного бюро расследований. 17 января, она была удалена", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.

Основанием для внесения сведений о Порошенко в информационно-розыскную систему МВД стало определение Печерского районного суда г. Киева от 24.12.2021 года о задержании подозреваемого и постановление ГБР от 24.12.2021 года об объявлении Порошенко в розыск.

"По состоянию на 17 января от инициатора не поступало обращений об отмене объявления лица в розыск, как это предусмотрено действующим законодательством. Впрочем, учитывая, что Петр Порошенко прибыл на заседание Печерского районного суда г. Киева, информация о его розыске удалена", - подытожили в ведомстве.