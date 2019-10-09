Политика документ ГБР открыло еще одно уголовное дело против экс-президента Порошенко

2019-10-09 13:45 90

Госбюро расследований открыло уголовное дело по факту возможного декларирования недостоверной информации бывшим президентом Петром Порошенко.

"Это правда. Такое дело зарегистрировано", - сообщают Українські Новини со ссылкой на ГБР.

Дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса и зарегистрировано по заявлению одного из депутатов Верховной Рады.

Как сообщил представитель ГБР, оно будет передано в НАБУ, поскольку это его подследственность.

Нардеп от Слуги народа Александр Дубинский опубликовал в Facebook письмо из ГБР и выписку из ЕРДР о том, что по его обращению Бюро открыло дело о декларировании экс-президентом недостоверной информации в документах за 2018 год.