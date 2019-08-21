Мир Трамп отменил визит в Данию, потому что та не хочет продавать Гренландию

2019-08-21 18:30 102

 

Источник: президент США Дональд Трамп в Twitter

Американский лидер отменил запланированный ранее визит в Данию из-за того, что премьер этой страны не поддержала идею Трампа купить остров Гренландия.

Прямая речь: "Дания - очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что ей не интересно обсуждать покупку Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную через две недели, на другой раз".

Детали: Трамп добавил, что своей откровенной позицией Фредериксен сэкономила "много затрат и усилий" как для Соединенных Штатов, так и для Дании. "Я благодарю ее за это и с нетерпением жду перепланировки (встречи - ред.) где-то в будущем".

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