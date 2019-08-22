Украина В Киеве объявлена пожарная опасность 4 класса, в области еще выше

2019-08-22 14:45 84

В Киеве сегодня объявлена высокая (4 класса) пожарная опасность. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также сообщается, что в Киевской области в этот день ожидается пожарная опасность на уровне 5 класса.

Ранее сообщалось, в Полтаве произошел пожар в одном из зданий предприятия "Новая почта". По состоянию на 21:30 площадь пожара составляла 1 тыс. 500 квадратных метров. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В пресс-службе "Новой почты" отметили, что загоревшееся помещение используется для нужд компании