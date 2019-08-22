Украина Снижение тарифов на свет с 1 сентября - легче станет только бизнесу

2019-08-25 12:30 285

Снижение цен на электроэнергию для небытовых потребителей с 1 сентября даст экономике Украины 18 миллиардов гривен. Об этом написал представитель президента в правительстве Андрей Герус в Facebook.

"Состоится понижение тарифов для всех небытовых потребителей на 21 коп/кВт-ч, это снижение тарифа на 10-11%. Небытовые потребители - это школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, кафе, парикмахерские, малые, средние и крупные заводы. Для всех на 21 коп. В целом такое решение возвращает в экономику около 18 млрд грн в год", - написал он.

Герус уточнил, что с 1 октября намечено еще одно понижение тарифов, а параллельно будет идти процесс разработки и внедрения более эффективных механизмов, которые могут быть запущены в конце года.

Он напомнил, что спецобязательства возложены только на госкомпании, предложив регулятору подключить к ним и частные компании, которые, по его мнению, также должны принимать участие в решении проблем нового рынка.

 

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