Экономика В Украине с 30 июня начнут действовать новые тарифы на электроэнергию

2023-06-27 14:32

В Украине с 30 июня начнут действовать новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса, которые почти вдвое превысят тарифы до повышения. Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), во вторник, 27 июня.

Так, новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса предусматривают, что с 30 июня в вечерний пик потребления, с 19:00 до 23:00, верхняя предельная цена теперь будет составлять 7200 грн/МВт-ч, что на 80% дороже, чем сейчас.

В общем, на рынке на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) с 30 июня установлено три уровня прайскепов для временных слотов в течение суток.

Для ничего периода, с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00, верхний предел цены на электроэнергию для бизнеса вырастет на 50% - с 2000 до 3000 грн/МВт-ч.

Для дневных часов Нацрегулятор повысил прайскеп с 7:00 до 19:00 на 25% - с 4000 до 5000 грн/МВт-ч.

Для вечернего пика потребления электроэнергии, с 19:00 до 23:00, НКРЭКУ установила предельную цену на 80% выше, цена вырастет с 4000 до 7200 грн/МВт-ч.

Минимальную цену на РСВ и ВСР снизили до 10 грн/МВт-ч.

На балансирующем рынке максимальная предельная цена установлена - 125% от цены РСВ, минимальная предельная цена - 0,01 грн/МВт-ч.