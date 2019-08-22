Украина На День Независимости в Киеве закроют две станции метро

2019-08-22 17:00 51

Стало известно, что 24 августа, во время празднования 28-й годовщины Дня Независимости Украины закроют станции метро «Крещатик» и «Майдан Незалежности».

Об этом сообщают на странице коммунального предприятия «Киевский метрополитен» в Facebook.

В сообщении говорится о том, что с утра и до окончания мероприятий станция «Крещатик» закрывается на вход выход на улицы Институтской и Героев Небесной Сотни. Что касается станции «Майдан Незалежности», то она закрывается и на вход, и на выход.

Стоит отметить, что переход между этими станциями будет работать в обычном режиме.

Вместе с этим, в столичном метрополитене уточнили, что 24 августа, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо»(Киев) и «Олимпик» (Донецк), возможно ограничение (не закрытие) на вход для пассажиров станций «Площадь Льва Толстого», «Олимпийская», «Дворец спорта» после окончания игры.

Также представители «Киевского метрополитена» уточнили, что подобные действия предпринимаются из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.