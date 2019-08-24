Украина Украинцам разрешили фотографироваться на паспорт в шляпах

2019-08-24 11:00 300

 

Правительство приняло постановление, которое меняет правила оформления документов, поэтому украинцы могут фотографироваться на паспорт в головном уборе. Это сделано для адаптации законодательства Украины к международному, отметили в Кабмине и добавили, что отныне при оформлении документов учитываются рекомендации ІСАО – Международной организации гражданской авиации.

Новые правила, которые позволяют фотографироваться в головных уборах, в частности упростят этот процесс представителям различных религиозных конфессий.

При этом останутся в силе такие требования к фото на паспорт:

- фотографирование четко анфас,

- лоб и лицо должны быть открытые,

- лицо должно занимать 70-80% площади снимка,

- должно быть видно плечи,

- человек должен смотреть четко в объектив, а его глаза должны быть открыты.

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