Киеве неизвестные выстрелили из гранатомета в фасад здания Мостобуда, расположенного на улице Паньковская, 5.
Как сообщает Информатор, инцидент произошел около часу ночи. Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания, также повреждены стекла на третьем и пятом этажах. В Киеве введен оперативный план "Сирена".
Информации о жертвах и пострадавших в результате инцидента на данный момент нет. На место происшествия прибыли полицейские. Они обнаружили поврежденный фасад здания, а также отстреляный тубус от ручного противотанкового гранатомета.
Предварительно, именно из этого оружия и произвели выстрел. По данным источников Информатора, правоохранители разыскивают двух человек, которые скрылись на мопеде в неизвестном направлении.