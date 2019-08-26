Украина фото В центре Киева открыли огонь из противотанкового гранатомета - введен план "Сирена"

2019-08-26 09:11 225

Киеве неизвестные выстрелили из гранатомета в фасад здания Мостобуда, расположенного на улице Паньковская, 5.

Как сообщает Информатор, инцидент произошел около часу ночи. Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания, также повреждены стекла на третьем и пятом этажах. В Киеве введен оперативный план "Сирена".

Информации о жертвах и пострадавших в результате инцидента на данный момент нет. На место происшествия прибыли полицейские. Они обнаружили поврежденный фасад здания, а также отстреляный тубус от ручного противотанкового гранатомета.

Предварительно, именно из этого оружия и произвели выстрел. По данным источников Информатора, правоохранители разыскивают двух человек, которые скрылись на мопеде в неизвестном направлении.


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