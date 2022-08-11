ВОЙНА В Украине Оккупанты вновь обстреляли Запорожскую АЭС и прилегающие территории к атомному объекту – Энергоатом

2022-08-11 17:00

 

Оккупационные войска РФ днем 11 августа в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта. Над станцией поднимаются клубы дыма.

Как сообщила пресс-служба ГП "Энергоатом", всего на территории станции зафиксировано десять "прилетов". Пять из них – в районе комендатуры ЗАЭС, рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Еще пять прилетов произошло в районе пожарной части недалеко от Запорожской АЭС.

Вследствие обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку". Поэтому для безопасности атомщиков автобусы с персоналом следующей смены вернули назад в Энергодар.

Пока ситуация не нормализуется, работу будут продолжать работники предыдущей смены.

"Ситуация на станции сейчас контролируемая. Информация, которую мгновенно начали разгонять во вражеских пабликах, будто персонал в панике покидает станцию, – фейковая и манипулятивная. Это также оружие, посредством которого россияне пытаются уничтожать ЗАЭС, поэтому доверяйте только официальным источникам", – призвали в "Энергоатоме".

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