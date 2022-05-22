ВОЙНА В Украине Ночью оккупанты обстреляли Николаев из кассетных снарядов

2022-05-22 09:30

 

В ночь с субботы на воскресенье, 22 мая, российские захватчики обстреляли Николаев запрещенными кассетными боеприпасами. В городе прогремели взрывы.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что ночью оккупанты обстреляли город из кассетных снарядов

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В полночь оккупанты обстреляли административный центр Николаевской области из кассетных снарядов. Пока число жертв и попадание - не сообщается.

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"В Николаеве раздаются взрывы кассетных снарядов. Друзья, будьте максимально осторожны", - говорится в сообщении.

 

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