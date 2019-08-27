Мир Концентрация углекислого газа в атмосфере достигла критической отметки - ООН бьет тревогу

2019-08-27 12:15 105

Концентрация углекислого газа в атмосфере достигла высочайшей отметки за всю историю человечества, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По словам главы Организации, июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории. И 2015-2019 годы, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.

"Согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества: такой уровень концентрации CO2 существовал 3-5 миллионов лет назад, тогда и температура была значительно выше, и уровень морей был от 10 до 20 метров выше", – отметил генсек.

Он напомнил о стремительном таянии ледников в Гренландии. Только в июле там растаяло 179 миллиардов тонн льда. Тем временем пожары в Сибири, на Аляске, в Канаде, в Гренландии за полярным кругом и в Амазонии в июне и июле этого года привели к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

"Все происходящее – это чрезвычайная климатическая ситуация. Сегодня она намного хуже, чем в Париже (на момент принятия Парижского соглашения по климату в 2015 году – ред). И научные данные это подтверждают. Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов по Цельсию до конца столетия, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45 процентов сократить выбросы парниковых газов к 2030 году", – заявил Гуттериш.

Глава ООН подчеркнул, что прибыл на встречу мировых лидеров, чтобы мобилизовать политическую волю для участия в организованном им Cаммите по климату, который пройдет в сентябре в Нью-Йорке.

Генсек указал, что страны должны прилагать больше усилий для выполнения Парижского соглашения, ведь многие из его предписаний не выполняются. Более того, предусмотренных этим документом мер уже недостаточно, чтобы исправить ситуацию.

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