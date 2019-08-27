Украина Бывшая воспитательница украинского детсада стала мировой музыкальной сенсацией

2019-08-28 19:32 264

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая еще год назад работала воспитательницей в детском саду, а затем стремительно стала мировой музыкальной сенсацией, номинирована на международную премию Anchor.

Награду вручают в рамках немецкого фестиваля Reeperbahn Festival. Премию Anchor с 2016 года присуждают самому многообещающему музыкальному таланту. Ее целью является помочь любителям музыки открыть для себя новые имена и помочь молодым артистам развить их карьеру. "Массивный, динамичный драйв, поставленный на темные, качающие ритмы. Alyona Alyona уже является образцом для подражания в Украине – и ей только за двадцать.

Ее видео, в которых она с гордостью танцует как королева улицы перед жилыми кварталами своего родного города Барышевка или в роли сказочного матриарха в антиутопическом мире, смотрят миллионы зрителей", - говорится в описании номинантки. Алену хвалят за то, что она затрагивает социально важные темы бодипозитива и миграции, а также использует в своих текстах юмор.

Кроме украинки на премию претендуют британская R&B-певица Celeste, ее соотечественники инди-рокеры Drahla, инди и соул-дуэт из Нидерландов Feng Suave, норвежская поп-исполнительница Moyka и девичий

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