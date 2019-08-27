Политика Кто такой Алексей Гончарук, которого прочат в премьер-министры

2019-08-27 18:00 630

Известный юрист Алексей Гончарук может возглавить новое правительство Украины. Ему всего 35, и теперь он может стать самым молодым премьер-министром в истории Украины.

Биография Алексея Гончарука

Родился Алексей Гончарук 7 июля 1984 года. Среднее образование получил в г. Городня Черниговской области. С 2001 по 2006-й учится в Институте права им. князя Владимира Великого. Получил квалификацию магистра права.

Прошел обучение в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Получил научную степень доктора философии в области права.

Карьерный путь Алексея Гончарука

Получив диплом, Гончарук какое-то время работает младшим юристом на “Городнянском заводе продтоваров”.

2005-2008 годы - рядовой юрист, а позже глава юридического отдела в инвестиционной компании PRIOR-Invest в Киеве.

В 2008 году становится основателем, управляющим партнером и арбитражным управляющим Constructive Lawyers - фирмы, специализирующейся на предоставлении юридических услуг в области финансирования и инвестирования строительства недвижимости.

В 2009 году возглавляет Всеукраинскую общественную организацию "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам".

Занимает должность заместителя гендиректора "Первой Украинской индустриально-инвестиционной компании".

Является председателем третейского суда при ВОО "Союз инвесторов Украины".

В 2015 году становится во главе Офиса эффективного регулирования (BRDO) и занимает этот пост вплоть до мая 2019-го.

Аналитический центр BRDO создал экс-министр экономразвития и торговли Айварас Абромавичус при поддержке Евросоюза. Центр профинансировали в рамках проекта FORBIZ. Главная цель BRDO - избавить бизнес от лишней бумажной волокиты, тем самым помогая ему работать эффективнее. Грантовая структура занимается разработкой десятков реформ для украинского правительства.

В рамках BRDO действует шесть направлений: инфраструктура, энергетика, строительство, контроль и надзор, IT и телеком, сельское хозяйство.

Не исключено, что присутствие представителей BRDO в списке “Слуги народа” пролоббировал именно Алексей Гончарук. Так, по спискам прошли Елена Шуляк, Алексей Оржель, Денис Малюська, Виталий Безгин и Александр Кубраков.

Андрей Гончарук в политике

В январе 2013 года Гончарук вместе с 20 единомышленниками создает партию “Сила людей”. Летом 2014-го, в самый разгар парламентской кампании, политсила ведет переговоры с Андреем Садовым - главой партии “Самопомич” - касаемо возможности идти общим списком.

В итоге политики договориться не сумели: Садовой хотел объединения под “своим” флагом, Гончаруку это никак не подходило. В результате “Сила людей” пошла на выборы сама и получила всего 0,1% голосов.

Параллельно Гончарук занимает должность советника бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко. Чиновник специализировался на вопросах Государственной службы геологии и недр. Вместе с командой он разработал портал, на котором в режиме онлайн можно проверить данные о лицензиях на разработку недр.

Шевченко, с которым у Гончарука сложились хорошие отношения, хотел утвердить подопечного на должность главы Госслужбы, но из-за конфликта с тогдашним премьером Арсением Яценюком назначение так и не было подписано.

В том же 2014-м - советник Степана Кубива, первого вице-премьер-министра экономического развития и торговли Украины.

В 2015 году “СЛ” бьет свой личный рекорд по показателям и получает на местных выборах 210 мандатов депутатов и пять кресел мэров и сельских глав.

С 2015 по мая 2019 Гончарук возглавляет Офис эффективного регулирования.

28 мая 2019 года Алексея Гончарука назначают замглавы Администрации президента. Отвечает за блок экономического развития и продолжения реформ. С 25 июня - заместитель руководителя Офиса президента.