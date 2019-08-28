Украина фото Трагедия в Дрогобыче: Во Львовской области ночью взорвался и обрушился жилой дом

2019-08-28 08:12 453

В Дрогобыче Львовской области в результате взрыва обрушился четырехэтажный дом. В результате ночного взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Предварительно установлено, что причиной стал бытовой газ. Двое человек погибли, семеро человек госпитализированы, из них три ребенка. Поисково-спасательные работы продолжаются. Полиция уже открыла уголовное дело по статье "умышленное уничтожение объектов жилищно-коммунального хозяйства".

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел в 02:46 по ул. Грушевского, 101. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Предварительно установлено, что произошел взрыв бытового газа.

По состоянию на утро 28 августа из-под завалов спасены 5 человек (из них 1 ребенок), которых госпитализированы в больницу. Проводится развертывание палаточного городка. Спасатели сообщают, что по предварительным данным разрушено 13 жилых квартир.

На месте взрыва в жилом доме в Дрогобыче Львовской области спасатели обнаружили тело одного погибшего человека. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Спасатели нашли тело еще одного погибшего во время взрыва жилого дома в Дрогобыче Львовской области. Об этом в среду, 28 августа, сообщает пресс-служба ГСЧС. Таким образом на данный момент известно о двух погибших в результате обрушения дома.

Возраст госпитализированных детей: 6, 9, 12 и 17 лет.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту обрушения жилого дома.

"Открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Сейчас мы устанавливаем, что могло повлечь обвал здания", - рассказал и.о. начальника полиции Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

Под завалами, по предварительной информации, могут находиться еще три человека. Спасательные работы продолжаются.

"Чрезвычайники и нацгвардейцы и в дальнейшем проводят поисково-спасательные работы, задействованы все экстренные службы", - говорится в сообщении.