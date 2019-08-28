Украина фото Трагедия в Дрогобыче: Во Львовской области ночью взорвался и обрушился жилой дом

2019-08-28 08:12 453

В Дрогобыче Львовской области в результате взрыва обрушился четырехэтажный дом. В результате ночного взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Предварительно установлено, что причиной стал бытовой газ. Двое человек погибли, семеро человек госпитализированы, из них три ребенка. Поисково-спасательные работы продолжаются. Полиция уже открыла уголовное дело по статье "умышленное уничтожение объектов жилищно-коммунального хозяйства".

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел в 02:46 по ул. Грушевского, 101. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Предварительно установлено, что произошел взрыв бытового газа.

По состоянию на утро 28 августа из-под завалов спасены 5 человек (из них 1 ребенок), которых госпитализированы в больницу. Проводится развертывание палаточного городка. Спасатели сообщают, что по предварительным данным разрушено 13 жилых квартир.

На месте взрыва в жилом доме в Дрогобыче Львовской области спасатели обнаружили тело одного погибшего человека. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Спасатели нашли тело еще одного погибшего во время взрыва жилого дома в Дрогобыче Львовской области. Об этом в среду, 28 августа, сообщает пресс-служба ГСЧС. Таким образом на данный момент известно о двух погибших в результате обрушения дома.

Возраст госпитализированных детей: 6, 9, 12 и 17 лет.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту обрушения жилого дома.

"Открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Сейчас мы устанавливаем, что могло повлечь обвал здания", - рассказал и.о. начальника полиции Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

Под завалами, по предварительной информации, могут находиться еще три человека. Спасательные работы продолжаются.

"Чрезвычайники и нацгвардейцы и в дальнейшем проводят поисково-спасательные работы, задействованы все экстренные службы", - говорится в сообщении.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Украина"

Курс валют в Украине: Сегодня доллар и евро начали резко дорожать

2019-08-28 12:43 69

фото КАК ВЫБРАТЬ СЛАДКИЙ И СПЕЛЫЙ АРБУЗ БЕЗ НИТРАТОВ - ЧЕМ ОН ПОЛЕЗЕН

2019-08-28 09:40 5295

Киевский Метрополитен в конце года сдаст все жетоны на вторсырье

2019-08-28 08:39 507

фото Трагедия в Дрогобыче: Во Львовской области ночью взорвался и обрушился жилой дом

2019-08-28 08:12 453
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Курс валют в Украине: Сегодня доллар и евро начали резко дорожать 2019-08-28 12:43 69
фото КАК ВЫБРАТЬ СЛАДКИЙ И СПЕЛЫЙ АРБУЗ БЕЗ НИТРАТОВ - ЧЕМ ОН ПОЛЕЗЕН 2019-08-28 09:40 5295
Киевский Метрополитен в конце года сдаст все жетоны на вторсырье 2019-08-28 08:39 507
фото Трагедия в Дрогобыче: Во Львовской области ночью взорвался и обрушился жилой дом 2019-08-28 08:12 453

Лента

12:43 Курс валют в Украине: Сегодня доллар и евро начали резко дорожать
12:16 Зеленский решил, кем заменит Гройсмана - рассекречены имена новых министров
документ 11:42 Знаменитый Печерский суд Киева вызвал повесткой экс-президента Порошенко
11:15 Какого курса доллара ждать украинцам через неделю: прогноз эксперта
10:41 У Зеленского решили жестко реформировать Генпрокуратуру, грядет чистка кадров
10:14 Украина и РФ проведут обмен пленными уже на этой неделе, но есть нюансы
фото 09:40 КАК ВЫБРАТЬ СЛАДКИЙ И СПЕЛЫЙ АРБУЗ БЕЗ НИТРАТОВ - ЧЕМ ОН ПОЛЕЗЕН
09:11 В Верховной Раде поделили все комитеты - фамилии новых руководителей
08:39 Киевский Метрополитен в конце года сдаст все жетоны на вторсырье
фото 08:12 Трагедия в Дрогобыче: Во Львовской области ночью взорвался и обрушился жилой дом