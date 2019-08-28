Украина Из под завалов дома в Дрогобыче позвонил ребенок

2019-08-28 15:14 285

Спасателям, которые разбирают завалы дома в Дрогобыче, сообщили о ребенке, который смог позвонить из-под обломков здания. 

Как сообщает ТСН, о ребенке сотрудникам ГСЧС сообщил мужчина, который находился в шоковом состоянии. Поиск людей на обвале продолжается.

Здание отгородили, есть опасность, что дом посыпется дальше. К спасательным работам привлечены полтысячи человек, спецтехника и кинологи с собаками. Рядом с домом собрались сотни жителей Дрогобыча.

ТРАГЕДИЯ В ДРОГОБЫЧЕ: ВО ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЗОРВАЛСЯ ЖИЛОЙ ДОМ

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото Трагедия в Дрогобыче: Во Львовской области ночью взорвался и обрушился жилой дом

2019-08-28 08:12 594

Еще новости в разделе "Украина"

Благодаря камерам видеонаблюдения полиция Киева смогла найти таксиста-насильника

2019-08-28 17:33 126

Сегодня Успение Пресвятой Богородицы - главные запреты и традиции праздника

2019-08-28 16:29 315

Из под завалов дома в Дрогобыче позвонил ребенок

2019-08-28 15:14 285

Курс валют в Украине: Сегодня доллар и евро начали резко дорожать

2019-08-28 12:43 576
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Благодаря камерам видеонаблюдения полиция Киева смогла найти таксиста-насильника 2019-08-28 17:33 126
Сегодня Успение Пресвятой Богородицы - главные запреты и традиции праздника 2019-08-28 16:29 315
Из под завалов дома в Дрогобыче позвонил ребенок 2019-08-28 15:14 285
Курс валют в Украине: Сегодня доллар и евро начали резко дорожать 2019-08-28 12:43 576

Лента

18:29 Скандальные российские ракетные комплексы С-400 прибыли в Турцию
17:33 Благодаря камерам видеонаблюдения полиция Киева смогла найти таксиста-насильника
16:29 Сегодня Успение Пресвятой Богородицы - главные запреты и традиции праздника
15:46 Коломойский заговорил о новых выборах в случае выхода депутатов из партии Слуга народа
15:14 Из под завалов дома в Дрогобыче позвонил ребенок
14:45 Плей-офф Лиги чемпионов: уже известно, какие клубы проходят в групповой этап
14:13 У Зеленского рассказали, что будет с обязательным призывом на воинскую службу
13:40 Освобожденного сегодня журналиста Кирилла Вышинского могут обменять на узников Москвы
13:12 Киберполиция нейтрализовала вирус, который через Соцсети заразил почти миллион компьютеров
12:43 Курс валют в Украине: Сегодня доллар и евро начали резко дорожать