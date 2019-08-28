Из под завалов дома в Дрогобыче позвонил ребенок

Спасателям, которые разбирают завалы дома в Дрогобыче, сообщили о ребенке, который смог позвонить из-под обломков здания.
Как сообщает ТСН, о ребенке сотрудникам ГСЧС сообщил мужчина, который находился в шоковом состоянии. Поиск людей на обвале продолжается.
Здание отгородили, есть опасность, что дом посыпется дальше. К спасательным работам привлечены полтысячи человек, спецтехника и кинологи с собаками. Рядом с домом собрались сотни жителей Дрогобыча.
ТРАГЕДИЯ В ДРОГОБЫЧЕ: ВО ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЗОРВАЛСЯ ЖИЛОЙ ДОМ