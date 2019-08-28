Украина Сегодня Успение Пресвятой Богородицы - главные запреты и традиции праздника

2019-08-28 16:29 315

Сегодня,  28 августа православные христиане отмечают праздник Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник является одним из главных двунадесятых. Его второе название - Первая Пречистая.

На этот день также припадает окончание двухнедельного Успенского поста. В народе этот день именуют еще Спожинками, и это время благодарения Земли-кормилицы за урожай.

Издавна наши предки устраивали в это время обильные трапезы. Также принято было угощать малоимущих. В день Успения Пресвятой Богородицы, по преданиям, Матерь Божия окончила свою земную жизнь, после чего вознеслась на небеса к сыну Иисусу Христу. По тарадиции в этот день верующим принято молиться иконе Божией Матери, и просить ее о заступничестве и прощении грехов. В церквях в этот день идут торжественные богослужения. Праздник обычно знаменует собой жатву хлебов.

Запреты на Успение Пресвятой Богородицы:

  • В этот день нельзя работать на земле - копать и обрабатывать кольями.
  • Нежелательно ходить босиком по Земле, поскольку можно нажить себе хвори и беды.
  • Если человек натер ногу, это предвещает ему болезни и невезение.
  • Напасти привлекает открытый огонь в доме.
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