Украина Сегодня Успение Пресвятой Богородицы - главные запреты и традиции праздника

2019-08-28 16:29 315

Сегодня, 28 августа православные христиане отмечают праздник Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник является одним из главных двунадесятых. Его второе название - Первая Пречистая.

На этот день также припадает окончание двухнедельного Успенского поста. В народе этот день именуют еще Спожинками, и это время благодарения Земли-кормилицы за урожай.

Издавна наши предки устраивали в это время обильные трапезы. Также принято было угощать малоимущих. В день Успения Пресвятой Богородицы, по преданиям, Матерь Божия окончила свою земную жизнь, после чего вознеслась на небеса к сыну Иисусу Христу. По тарадиции в этот день верующим принято молиться иконе Божией Матери, и просить ее о заступничестве и прощении грехов. В церквях в этот день идут торжественные богослужения. Праздник обычно знаменует собой жатву хлебов.

Запреты на Успение Пресвятой Богородицы: