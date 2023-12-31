Не испортите праздник: как правильно поздравить с Новым годом на украинском

В канун Нового 2024 года украинцы ищут красивые поздравления с праздником для поздравления своих родных и знакомых. Даже во время террора россии, ведь наш народ не сломать.
При этом следует не испортить поздравления с Новым годом ошибками и суржиковыми словами. Образование 24 подскажет основные из них.
Как правильно поздравить с Новым годом на украинском
Так, в канун праздника мы можем услышать такие поздравления:
Но так говорить не стоит. При этом понимаем, почему лучше забыть эти формы новогодних пкоздравлений.
Запомните: Новый год ни на что и ни на кого не наступает, он – грядущий (укр. прийдешній)! Так, Новый год "приходить і настає" (укр.).
Так что правильно говорить:
Только так "вітайте та поздоровляйте" (укр.) родных и близких.