Жизнь Не испортите праздник: как правильно поздравить с Новым годом на украинском

2023-12-31 17:30

 

В канун Нового 2024 года украинцы ищут красивые поздравления с праздником для поздравления своих родных и знакомых. Даже во время террора россии, ведь наш народ не сломать.

При этом следует не испортить поздравления с Новым годом ошибками и суржиковыми словами. Образование 24 подскажет основные из них.

Как правильно поздравить с Новым годом на украинском

Так, в канун праздника мы можем услышать такие поздравления:

  • "З наступаючим Новим роком!";
  • "З наступаючим вас!".

Но так говорить не стоит. При этом понимаем, почему лучше забыть эти формы новогодних пкоздравлений.

Запомните: Новый год ни на что и ни на кого не наступает, он – грядущий (укр. прийдешній)! Так, Новый год "приходить і настає" (укр.).

Так что правильно говорить:

  • "З прийдешнім Новим роком!";
  • "З передноворіччям!".

Только так "вітайте та поздоровляйте" (укр.) родных и близких.

 

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