Политика Новые депутаты жалуются на тесные и неудобные кресла в Верховной Раде

2019-08-29 12:43 114

Избранные депутаты от партии Слуга народа жалуются на неудобные депутатские кресла. Об этом в четверг, 29 августа, сообщают Вести со ссылкой на одного из будущих нардепов.

По словам народного избранника, кресла в сессионном зале очень тесные и неудобные.

"Я сижу в середине ряда, и могу сказать одно: это какой-то кошмар. Места очень маленькие, неудобные, особенно, кресла. Сумку поставить негде, реально очень тесно. Мы, когда вчера были в сессионном зале, то обсуждали вопрос: почему все предыдущие созывы выделяли деньги на новые ковры, условно, на покраску стен, но не удосужились поменять себе кресла в сессионном зале", - отметил нардеп.

На предложение журналистов внести соответствующий проект постановления, нардеп нервно рассмеялся. "Вы что? Нас за такое растерзают. Но, если честно, я не представляю, как мы на таких сидениях будем сидеть целых пять лет", - добавил он.

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