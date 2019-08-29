Политика В Верховной Раде зарегистрировали законопроект Зеленского об импичменте

2019-08-29 16:43 126

 

В понедельник, 29 августа, в Верховной Раде Украины зарегистрировали как неотложный законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте. Соответствующая информация была обнародована на официальном сайте парламиента.

Народные депутаты могут рассмотреть документ уже на сегодняшнем заседании. Однако текст законопроекта пока что на сайте Рады отсутствует.

Напомним, накануне представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что Верховная Рада девятого созыва может рассмотреть законопроект об импичменте президента на своем первом заседании.

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