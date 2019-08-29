Политика Новым премьер-министром назначен Гончарук: что о нем известно

2019-08-29 17:45 54

Парламент поддержал кандидатуру, внесенную президентом.



Верховная Рада назначила Алексея Гончарука премьер-министром Украины. Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 290 народных депутатов. Парламент поддержал кандидатуру, внесенную президентом Владимир Зеленский.

Алексей Гончарук, 35 лет, на момент назначения на должность главы правительства занимала должность заместителя руководителя Офиса президента Украины Зеленского. У 2001-2006 годах получил высшее образование в институте права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом (магистр права). В 2012 году окончил национальную академию государственного управления при президенте Украины. Также является выпускник Aspen Institute Kyiv и KMBS (Киево-Могилянская бизнес-школа).

Есть магистра государственного управления. Гончарук работал юристом на Городнянского заводе продтоваров и в инвестиционной компании PRIOR-Invest (Киев). В 2008 году стал основателем, управляющим партнером и арбитражным управляющим юридической фирмы Constructive Lawyers, которая предоставляет услуги в сфере финансирования и инвестирования строительства недвижимости. В 2009 году возглавил всеукраинскую общественную организацию «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам». Занимала должность заместителя гендиректора Первой Украинской индустриально-инвестиционной компании.

В 2015-2019 годах возглавлявшего Офис эффективного регулирования (BRDO). В мае 2019 Гончарука назначили заместителем главы Администрации президента, где он отвечал за блок экономического развития и продолжения реформ. С 25 июня он стал заместителем руководителя Офиса президента. Также Гончарук в свое время был советником бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко и первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива.