Экономика Украина получит газ из США через Польшу

2019-08-29 19:00 201

Польская нефтегазовая компания (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) купит у США сжиженный газ, который будет продан компании "Энергетические ресурсы Украины" после регазификации. Об этом говорится в сообщении обеих компаний.

Уже в начале ноября в рамках соглашения сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал в Свиноуйсце. Подробности соглашения в сообщении не приводятся.

"Данный объем мы законтрактовали с целью его закачки и хранения в ПХГ для дальнейшей поставки потребителям в зимний период - именно так мы делаем вклад в энергонезависимость страны в течение неопределенного и особо рискованного зимнего сезона 2019-2020 годов. В данном случае, учитывая развитую структуру украинской газотранспортной системы, Украина может стать не последним пунктом назначения американского СПГ, который в дальнейшем может поставляться в такие страны как Венгрия, Румыния и даже Молдова", - сообщил директор ООО "ЭРУ Трэйдинг" Ярослав Мудрый.

PGNiG и ЭРУ сотрудничают уже на протяжении нескольких лет. В августе 2016 года PGNiG впервые начала экспортировать газ в Украину, где получателем выступила ЭРУ. В прошлом году обе компании совместно поставляли газ для нужд "Укртрансгаза" - украинского оператора ГТС.