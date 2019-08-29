Политика Ипотека под 12% и миллион рабочих мест: Гончарук пообещал украинцам «золотые горы»

2019-08-29 21:30 36

Кто возглавит новое правительство Украины — было одним из самых интригующих вопросов последних месяцев

С апреля 2019 года на этот пост молва и эксперты выдвигали до двух десятков кандидатур, постепенно круг претендентов сузился до шести человек.

Но теперь стало известно, что новым премьер-министром стал Алексей Гончарук. За него проголосовали 290 народных избранников. Примечательно, что Гончарук стал самым молодым главой правительства в истории Украины, ему всего 35 лет.

Он сейчас занимает должность заместителя главы Офиса президента (ОП) по экономическим вопросам. Это кресло он получил позже всех других замов Андрея Богдана, главы ОП, — 28 мая.

В своей речи перед Радой новоиспеченный премьер успел наобещать украинцам немало.

А именно:

Экономический рост. Потому что все эти проблемы, которые я перечислил, решаются экономическим ростом. Нам нужно расти не по 2-3%, а минимум по 5-7%. Это позволит нам понемногу приближаться к тому уровню, который сейчас приемлем и нормален в мире.

Для экономического роста, это, кстати, должно дать нам миллион рабочих мест, мы должны не забывать, что у нас из страны уезжают люди очень часто потому, что они не могут найти себе здесь места, не могут самореализоваться.

Чтобы у нас создавались рабочие места, чтобы у нас развивалась экономика? На самом деле все очень просто, нужны для начала дешевые ресурсы.

Я уже говорил о том, что в Украине может быть ипотека в гривне под 12-13%. Это абсолютно точно можно сделать в следующем году.

Второе важное обстоятельство, нам очень важно изменить отношение к Украине в мире. Это про имидж.

Равные правила. Очень долго в стране большое количество людей считало, что Украину, как государство, можно использовать для создания для себя конкурентных преимуществ. Мы это прекратим.

Мы перестанем дотировать неэффективность, мы перестанем платить сверхприбыли монополистам. Это еще одна очень серьезная, очень сложная, но чрезвычайно приоритетная задача правительства.

В этом году так же важно почистить Налоговую от коррупции, навести порядок с налоговым администрированием.

Еще одной бедой в Украине есть контрабанда, вы это знаете. Она убивает конкурентов, не дает нормальному бизнесу развиваться. Это также нужно прекратить. Как это сделать, мы очень хорошо знаем.

Гончарук также отметил, что вместе с командой наработал, и уже в ВР зарегистрированы 37 законопроектов, которые являются нашими первыми шагами.