Политика Байден пообещал Шольцу дальнейшую военную помощь Украине

2024-10-12 11:30

 

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Во время беседы американский лидер отметил прочность американо-германских отношений и выразил намерение продолжать тесное сотрудничество по геополитическим приоритетам, сообщили в Белом доме.

Отмечается, что Байден подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины в ее обороне против российской агрессии.

Также лидеры обсудили текущее состояние двусторонних отношений между США и Германией.

Президент США выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Германией по решению глобальных вызовов.

Отметим, что этот разговор состоялся на фоне продолжающейся войны в Украине и демонстрирует единство позиций западных союзников по поддержке украинского государства. Оба лидера подтвердили свою приверженность укреплению трансатлантических связей и совместной работе над ключевыми международными вопросами.

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Политика

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