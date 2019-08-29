Политика Рада уволила Луценко с должности генпрокурора

2019-08-29 23:45 126

 

Верховная Рада Украины уволила Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

"Я сделал все что мог", – сказал Луценко во время выступления в Раде.

Юрия Луценко уволили с должности генерального прокурора 317 голосами народных депутатов.

Ранее в четверг, 29 августа, Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора.

Чиновник признался, что чувствует облегчение, покидая должность.

Он возглавил Генпрокуратуру 12 мая 2016 года.

Напомним, что Юрий Луценко пытался подать в отставку еще при экс-президенте Петре Порошенко. Однако тогда в ходе рейтингового голосования в Верховной Раде это предложение поддержали лишь 38 народных депутатов, и Луценко сохранил должность.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Раде очередной скандал со “слугой народа”

2019-08-29 23:30 144

Верховная Рада утвердила нового главу СБУ

2019-08-29 19:56 315

Новым премьер-министром назначен Гончарук: что о нем известно

2019-08-29 17:45 957

Когда начнет работу миссия МВФ в Украине: Гончарук выступил в Раде

2019-08-29 17:40 300

Еще новости в разделе "Политика"

Новый глава МИД Украины поразил заявлением о Крыме и Донбассе: «Мы имеем полгода»

2019-08-30 00:05 123

Новый Кабмин уехал на первое заседание

2019-08-29 23:57 114

Рада уволила Луценко с должности генпрокурора

2019-08-29 23:45 126

В Раде очередной скандал со “слугой народа”

2019-08-29 23:30 144
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Новый глава МИД Украины поразил заявлением о Крыме и Донбассе: «Мы имеем полгода» 2019-08-30 00:05 123
Новый Кабмин уехал на первое заседание 2019-08-29 23:57 114
Рада уволила Луценко с должности генпрокурора 2019-08-29 23:45 126
В Раде очередной скандал со “слугой народа” 2019-08-29 23:30 144

Лента

00:05 Новый глава МИД Украины поразил заявлением о Крыме и Донбассе: «Мы имеем полгода»
23:57 Новый Кабмин уехал на первое заседание
23:45 Рада уволила Луценко с должности генпрокурора
23:30 В Раде очередной скандал со “слугой народа”
23:00 Чтобы спать спокойно - Загороднюк рассказал о реформе украинской армии
22:30 Полицейские с нового года будут получать два социальных пособия
22:00 В "Слуге народа" назвали Авакова "переходным министром"
21:30 Ипотека под 12% и миллион рабочих мест: Гончарук пообещал украинцам «золотые горы»
видео 21:00 Зеленский пригрозил новой Раде роспуском
20:30 Новый премьер Украины рассказал о кадровых перестановках