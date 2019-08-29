Политика Рада уволила Луценко с должности генпрокурора

2019-08-29 23:45 126

Верховная Рада Украины уволила Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

"Я сделал все что мог", – сказал Луценко во время выступления в Раде.

Юрия Луценко уволили с должности генерального прокурора 317 голосами народных депутатов.

Ранее в четверг, 29 августа, Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора.

Чиновник признался, что чувствует облегчение, покидая должность.

Он возглавил Генпрокуратуру 12 мая 2016 года.

Напомним, что Юрий Луценко пытался подать в отставку еще при экс-президенте Петре Порошенко. Однако тогда в ходе рейтингового голосования в Верховной Раде это предложение поддержали лишь 38 народных депутатов, и Луценко сохранил должность.