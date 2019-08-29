Рада уволила Луценко с должности генпрокурора

Верховная Рада Украины уволила Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
"Я сделал все что мог", – сказал Луценко во время выступления в Раде.
Юрия Луценко уволили с должности генерального прокурора 317 голосами народных депутатов.
Ранее в четверг, 29 августа, Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора.
Чиновник признался, что чувствует облегчение, покидая должность.
Он возглавил Генпрокуратуру 12 мая 2016 года.
Напомним, что Юрий Луценко пытался подать в отставку еще при экс-президенте Петре Порошенко. Однако тогда в ходе рейтингового голосования в Верховной Раде это предложение поддержали лишь 38 народных депутатов, и Луценко сохранил должность.