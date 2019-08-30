Политика Рада определила 66 законопроектов как неотложные: среди них - об импичменте и уменьшении количества депутатов

2019-08-30 06:59 153

Письмо-обращение с подписью Зеленского опубликовано на сайте парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский определил 66 неотложных законопроектов. Депутаты поддержали упрощенное рассмотрение их всех. Письмо с перечнем законопроектов, безотлагательного рассмотрения которых просил президент, он направил председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкова. Письмо-обращение опубликовано на сайте парламента.

Перечень неотложных законопроектов от Владимира Зеленского:

Потеря депутатом государственного финансирования в случае прогулов;

приведение Регламента Верховной Рады в соответствие Конституции Украины;

внесения изменений в закон о законодательной инициативе народных депутатов; противодействие злоупотреблению прав депутатов при законодательной процедуре;

изменения в статью о требованиях относительно предложений и поправок к законопроектам;

обеспечение открытости и прозрачности деятельности Верховной Рады;

внедрение электронного документооборота, связанного с избирательным процессом; изменения к планированию и системности законотворческой деятельности Совета;

приведение статуса народного депутата в соответствие Конституции;

изменения в закон о приватизации государственного и коммунального имущества; изменения в Таможенный кодекс Украины;

изменения в законы об управлении безопасностью автомобильных дорог;

изменения в законы об осуществлении габаритно-весового контроля;

изменения в Бюджетный кодекс Украины;

создание единой электронной системы в сфере строительства;

совершенствования нормирования в строительстве;

совершенствование публичных закупок;

введение национальной электронной транзитной системы;

представление единой отчетности по государственному социальному страхованию;

изменения в Налоговый кодекс Украины;

изменения в Уголовный кодекс об уменьшении давления на бизнес; изменения в бюджетный кодекс о господдержке кинематографа;

отмены закона о перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации; совершенствование функций госрегулирования рынков финансовых услуг;

изменения в Налоговый кодекс о детенизации расчетов в сферах торговли и услуг;

изменения о детенизации расчетов в закон о применении регистраторов расчетных операций в соответствующих сферах;

изменения в законы о введении единого счета для уплаты налогов и сборов;

изменения в Налоговый кодекс о введении единого счета для уплаты налогов и сборов;

изменения в законы о люстрации; отмены действия актов СССР и УССР на территории Украины;

изменения в законы о защите прав потребителей Финансовых услуг;

изменения в законы о государственном регулировании космической деятельности;

изменения в законы о стимулировании инвестиционной деятельности;

государственная поддержка иностранных кинопроизводителей, которые снимают кино в Украине;

изменения в закон о лицензировании перечня видов хозяйственной деятельности;

совершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности;

изменения в законы о совершенствовании правовой охраны географических названий;

изменения в законы о совершенствовании охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий;

изменения в некоторые законы, связанные с законом о стандартизации;

изменения в законы об использовании ядерной энергии;

законопроект о концессии; проект закона об аренде государственного и коммунального имущества;

изменения в Бюджетный кодекс о среднесрочном планировании развития и содержание дорог общего пользования;

изменения в закон об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины;

изменения в законы об усовершенствовании процедуры проведения финансовой реструктуризации;

изменения в законы об ускорении дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности.

Еще 19 законопроектов предусматривают изменения в Конституцию Украины:

законопроект об импичменте;

уменьшение количества депутатов Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы;

введение дополнительных оснований для досрочного прекращения полномочий народного депутата;

изменения в Конституцию о консультативных, совещательных и других вспомогательные органы Совета;

изменения в Конституцию об уполномоченных Верховной Рады;

изменения в Конституцию относительно законодательной инициативы народа, закрепление полномочий президента о создании регуляторных органов и НАБУ, назначение и увольнение директоров НАБУ и ГБР;

изменения в Конституцию об отмене адвокатской монополии;

изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде;

отсрочка штрафов за "евробляхи";

изменения в закон о предотвращении коррупции про ее обличителей;

первоочередные меры по реформированию органов прокуратуры;

обеспечение эффективности институционального механизма предотвращения коррупуции;

изменения в закон о деятельности Национальной гвардии;

изменения в закон об обороне по организации обороны государства;

изменения в закон о передаче дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда; изменения в закон о деятельности органов судейского управления;

изменения о совершенствовании положений уголовно-процессуального законодательства.