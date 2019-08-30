Политика Украинские моряки уже в Киеве — родные

2019-08-30 07:54 132

 

Украинских моряков, которые удерживались Россией, уже доставили в Украину, однако где они сейчас находятся, неизвестно.

Удерживаемых ранее в России украинских моряков, уже доставили в Киев в рамках украинско-российского обмена. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на родственников одного из моряков.

Родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", – рассказал собеседник, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".

Подтверждения данной информации из других источников пока нет нет.

Напомним, новоизбранный генеральный прокурор Руслан Рябошапка ночью 30 августа сообщил, что между Украиной и Россией состоялся обмен пленными и заключенными.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что украинский режиссер Олег Сенцов перевезен в московское СИЗО в рамках подготовки обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной.

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