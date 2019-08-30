Украина Обнародовано постановление Кабмина про снижение цен на электричество

2019-08-30 11:00 276

Кабинет министров обнародовал постановление об изменениях в Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии, согласно которой тарифы на электрическую энергию для промышленности могут быть снижены.

Текст постановления № 803 от 21 августа 2019 года обнародован на Правительственном портале.

Согласно изменениям, предельная цена определяется на уровне средневзвешенной фактической цены на электрическую энергию, произведенную соответствующим производителем в апреле — мае 2019 года, и включает с 1 июля 2019 года акцизный налог на стоимость реализованной электроэнергии.

Постановление также обязывает АО «Укргидроэнерго» увеличить продажи электроэнергии по специальным обязательствами с 20% до 35%.

Фиксированную цену на электрическую энергию для непромышленных пользователей устанавливать Кабмин.