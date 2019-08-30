Политика Обмен пленными: где сейчас Сенцов и украинские моряки

2019-08-30 09:39 477

 

Процесс переговоров по обмену пленными между Украиной и Россией продолжается. Об этом сообщили в Офисе президента Украины. "Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается.

Информация о его завершении не соответствует действительности. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис Президента сообщит об этом на официальных каналах", - говорится в сообщении.

Ранее новоизбранный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что обмен пленными с Россией состоялся и украинские политзаключенные, в том числе Сенцов, Балух, Гриб, возвращаются в Украину.

По информации некоторых СМИ, президент Владимир Зеленский лично отправился в аэропорт "Жуляны", чтобы встретить узников Кремля.

На данный момент в аэропорту собрались журналисты. Официальной информации о прибытии пленных или президента в аэропорт нет. Однако родственникам военнопленных моряков сообщили, что они уже прибыли в Украину.

В Службе безопасности Украины также сообщают, что процесс переговоров по обмену заложниками продолжается, и просят не распространять непроверенную информацию. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

"Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложниками продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго", - сообщила Гитлянская.

Также она попросила не распространять непроверенную информацию.

Ночью 30 августа сотрудница Верховной Рады Анна Исламова сообщила, что между Украиной и РФ состоялся обмен пленными, и политзаключенные Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб и военнопленные моряки возвращаются в Украину.

В то же время ни одного официального подтверждения от украинской и российской власти, адвокатов и родственников заключенных еще не было.

 

 

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