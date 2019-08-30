Политика Грозит крупным скандалом: о чем еще договорились Путин с Зеленским, кроме обмена

2019-08-30 13:00 1104

 

Стало известно, о чем еще договорились президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин, помимо обмена пленными, состоявшегося в ночь на пятницу, 30 августа.

О дополнительных договоренностях сообщается в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ.

"Источник рассказал, что обмен военнопленными это далеко не все договоренности, которые достигнуты в ходе переговоров между Украиной и РФ", - говорится в сообщении.

В частности, одной из договоренностей, протокол о которых уже якобы подписан, стало получение особого статуса для Донбасса в ближайший год. Также планируется возобновление водоснабжения из Украины на территорию аннексированного Крыма. Полгода также отводится на полное прекращение огня на Донбассе, а также предполагается двусторонняя амнистия. 

 

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