Политика Зеленский и Эрдоган поговорили по телефону: стали известны подробности

2019-08-30 17:00 168

 

Главы государств обсудили планы провести очередное заседание Стратегического совета высокого уровня

В четверг, 29 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стороны подчеркнули настрой на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В развитие договоренностей, достигнутых сторонами во время официального визита президента Украины в Турецкую Республику 7-8 августа текущего года, Зеленский и Эрдоган обсудили планы по проведению в Киеве до конца текущего года очередного заседания Стратегического совета высокого уровня.

Президент Турции проинформировал о результатах своего недавнего визита в РФ. В этом контексте турецкий лидер подтвердил неизменность поддержки со стороны Анкары суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в собщении.

Напомним, в Турции Зеленский призвал Эрдогана, чтобы турецкий бизнес инвестировал деньги в Украину идовел товарооборот между двумя странами до 10 млрд долларов в год. Он также заметил, что Украина должна стать "магнитом" для иностранных инвесторов.

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