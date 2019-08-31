Политика Трамп не раскрыл решение о военной помощи Украине

2019-08-31 10:30 315

 

Американский лидер подчеркнул, что вопрос выделения средств Киеву на повестке дня в его администрации.

Президент США Дональд Трамп не уточнил 30 августа, какое решение примет по военной помощи Украине. Об этом стало известно во время брифинга на лужайке Белого дома, пишет ТАСС.

Отмечается, что журналисты попросили американского лидера прокомментировать сообщения СМИ о прекращении военной помощи Киеву.

"Мы рассматриваем Украину прямо сейчас", − заявил Трамп и напомнил, что планировал встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в рамках визита в Польшу, который впоследствии был отменен.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что американская администрация в течение последних нескольких недель выражала намерение прекратить предоставление военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов, однако окончательное решение еще не принято.

Напомним, 29 августа стало известно, что Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине.

По итогам обзора пакета военной помощи Киеву Пентагон выступил за его сохранение.

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