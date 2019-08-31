Политика В РФ заявили о готовности провести переговоры по газу с Украиной и Еврокомиссией

2019-08-31 08:52 159

Россия готова провести трехсторонние переговоры по газу с Европейской комиссией и Украиной. Такое заявление сделал министр энергетики РФ Александр Новак.

По словам российского министра, переговоры могут состояться уже в первой половине сентября.

"Мы готовы встречаться в первой половине сентября. Просто у нас тоже есть некий график, мониторинговый комитет в Абу-Даби и другие мероприятия. Надо выбрать время, чтобы у всех была одновременно возможность для встречи, - отметил Новак. - У нас есть предложение от заместителя председателя Еврокомиссии господина Шефчовича встретиться. Или 16 числа, или может быть какие-то другие даты. Мы обсудим. Я думаю, это будет в ближайшее время согласовано".

Напомним, в Еврокомиссии предлагали провести встречу по газу с 16 по 23 сентября.