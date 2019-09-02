До 12 сентября рейсы десяти авиакомпаний переброшены их аэропорта Жуляны в Борисполь

До 12 сентября рейсы десяти авиакомпаний из аэропорта "Киев" (Жуляны) обслуживаются в Международном аэропорту "Борисполь".
Об этом ранее сообщал первый заместитель гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне в своем Facebook.
С терминала D будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич. Рейсы Belavia и LOT с аэропорта "Киев" (Жуляны) также будут обслуживаться в терминале D.
В терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines.
На сайте аэропорта "Борисполь" можно найти онлайн табло, где указано график рейсов на текущую и следующую сутки.