Украина До 12 сентября рейсы десяти авиакомпаний переброшены их аэропорта Жуляны в Борисполь

2019-09-03 11:42 123

До 12 сентября рейсы десяти авиакомпаний из аэропорта "Киев" (Жуляны) обслуживаются в Международном аэропорту "Борисполь".

Об этом ранее сообщал первый заместитель гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне в своем Facebook.

С терминала D будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич. Рейсы Belavia и LOT с аэропорта "Киев" (Жуляны) также будут обслуживаться в терминале D.

В терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines.

На сайте аэропорта "Борисполь" можно найти онлайн табло, где указано график рейсов на текущую и следующую сутки.

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