Курьезы документ Министра образования Анну Новосад поймали на тотальной безграмотности

2019-09-02 13:16 1527

Украинцы высмеяли в Соцсетях короткий пост в Facebook нового министра образования и науки Украины 29-летней Анны Новосад. В документе нашли около десяти ошибок, которые не должен допускать даже школьник, имеющий скромное представление об орфографии.

"По всему видно, человек институтов на кончал и в Трускавце гранит науки не грыз", - шутят украинцы.

Запись с исправленными ошибками выложила на своей странице в той же соцсети юрист Татьяна Монтян, а также другие пользователи.

Новосад не владеет многими правилами правописания. Например, она не знает о постановке предлога "із" (а не "з") после слов, которые оканчиваются на согласный. Или правило о постановке окончания -ові в дательном падеже.

Министр также не знает, как правильно пишется название главного финансового документа страны - "госбюджет".