Политика Следом за Гончаруком в отставку подала глава Минобразования Анна Новосад

2020-03-04 09:39 219

Министр образования и науки Анна Новосад подает заявление об отставке. Об этом в среду, 4 марта, сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Новосад не хочет работать в составе нового правительства и планирует идти с должности.

Вместе с тем сообщается, что кандидатур на должность министра образования и науки пока нет. Вероятно, это может быть и исполняющий обязанности.

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Напомним, сегодня, 4 марта Рада соберется по просьбе президента Зеленского, чтобы рассмотреть несколько проектов законов и о Кабмине. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов. Накануне на заседании фракции Слуга народа уже утвердили кандидатуру нового премьер-министра. Также СМИ назвали возможный состав нового Кабмина.

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