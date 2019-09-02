Политика Разумков заявил об активной подготовке проекта госбюджета-2020

2019-09-02 18:30 294

 

Члены Кабинета министров должны подготовить проект закона о государственном бюджете на следующий год до 15 сентября. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга.

По его словам, новоизбранное правительство уже занимается созданием проекта о бюджете страны на следующий год. До 15 сентября документ должен попасть в Раду.

Стоит отметить, что эта дата указана в Бюджетном кодексе Украины. После этого Кабинет мнистров должен утвердить проект и направить его в парламент, где за него будут голосовать депутаты.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Разумков объяснил, как можно побороть кнопкодавство в Раде

2019-09-01 14:00 1071

В РФ заявили о готовности провести переговоры по газу с Украиной и Еврокомиссией

2019-08-31 12:30 1164

документ Политтехнолога Разумкова назначили спикером парламента IX созыва

2019-08-29 15:25 318

Определился новый состав президиума Рады - без Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

2019-08-29 13:58 13263

Еще новости в разделе "Политика"

Что с реформами Супрун. Скалецкая обозначила свое видение

2019-09-02 22:00 258

Рада утвердила инициативы Зеленского по Конституции

2019-09-02 21:30 243

Зеленский уволил Муженко с военной службы: причина

2019-09-02 20:30 642

Геращенко метит в заместители Авакова – декларация

2019-09-02 20:00 345
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Что с реформами Супрун. Скалецкая обозначила свое видение 2019-09-02 22:00 258
Рада утвердила инициативы Зеленского по Конституции 2019-09-02 21:30 243
Зеленский уволил Муженко с военной службы: причина 2019-09-02 20:30 642
Геращенко метит в заместители Авакова – декларация 2019-09-02 20:00 345

Лента

22:00 Что с реформами Супрун. Скалецкая обозначила свое видение
21:30 Рада утвердила инициативы Зеленского по Конституции
21:00 В Украине запретили популярное лекарство для лечения глаз
20:30 Зеленский уволил Муженко с военной службы: причина
20:00 Геращенко метит в заместители Авакова – декларация
19:46 14 вересня на «Сцені 77» - під дахом Національної оперети - даватимуть фарс Девіда Елдріджа «Під небом синім»
19:30 Президент Польши выступил против плана Трампа вернуть РФ в G7
19:00 В Украине ликвидировали экономический департамент Нацполиции
18:30 Разумков заявил об активной подготовке проекта госбюджета-2020
18:00 Похолодает и пройдут дожди: синоптик дала прогноз погоды на ближайший день