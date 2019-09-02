Политика Разумков заявил об активной подготовке проекта госбюджета-2020

2019-09-02 18:30 294

Члены Кабинета министров должны подготовить проект закона о государственном бюджете на следующий год до 15 сентября. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга.

По его словам, новоизбранное правительство уже занимается созданием проекта о бюджете страны на следующий год. До 15 сентября документ должен попасть в Раду.

Стоит отметить, что эта дата указана в Бюджетном кодексе Украины. После этого Кабинет мнистров должен утвердить проект и направить его в парламент, где за него будут голосовать депутаты.