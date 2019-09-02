Рада утвердила инициативы Зеленского по Конституции

Комитет Верховной Рады поддержал семь законопроектов президента, касающихся изменений в Конституцию.
Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде направить в Конституционный суд семь законопроектов президента Владимира Зеленского, касающихся изменений в Основной закон. Об этом сообщает пресс-служба ВР в понедельник, 2 сентября.
Так, нардепы поддержали законопроекты:
№1013 об отмене адвокатской монополии;
№1014 о закреплении полномочий президента назначать на должности и увольнять директоров НАБУ и ГБР, а также создавать регуляторные органы;
№1015 о законодательной инициативе народа;
№1016 об уполномоченных (омбудсменах) Верховной Рады;
№1017 об уменьшении числа депутатов Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы;
№1027 о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народных депутатов;
№1028 о консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады.
Теперь Рада должна проголосовать за направление законопроектов на рассмотрение КСУ, а в случае положительного решения, парламент сможет поставить их на голосование.
Отметим, с начала работы Верховной Рады 29 августа на сайте парламента уже зарегистрировано 300 законопроектов, 67 из которых определены президентом как безотлагательные.