Политика Рада утвердила инициативы Зеленского по Конституции

2019-09-02 21:30 243

 

Комитет Верховной Рады поддержал семь законопроектов президента, касающихся изменений в Конституцию.

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде направить в Конституционный суд семь законопроектов президента Владимира Зеленского, касающихся изменений в Основной закон. Об этом сообщает пресс-служба ВР в понедельник, 2 сентября.

Так, нардепы поддержали законопроекты:

№1013 об отмене адвокатской монополии;

№1014 о закреплении полномочий президента назначать на должности и увольнять директоров НАБУ и ГБР, а также создавать регуляторные органы;

№1015 о законодательной инициативе народа;

№1016 об уполномоченных (омбудсменах) Верховной Рады;

№1017 об уменьшении числа депутатов Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы;

№1027 о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народных депутатов;

№1028 о консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады.

Теперь Рада должна проголосовать за направление законопроектов на рассмотрение КСУ, а в случае положительного решения, парламент сможет поставить их на голосование.

Отметим, с начала работы Верховной Рады 29 августа на сайте парламента уже зарегистрировано 300 законопроектов, 67 из которых определены президентом как безотлагательные.

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