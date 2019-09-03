Политика Парламент наделил президента Зеленского новыми полномочиями

2019-09-03 14:30 597

Рада приняла еще один проект Зеленского. Парламент отправил на вывод в Конституционный суд проект изменений в основной закон № 1014 о полномочиях президента образовывать независимые регуляторные органы и назначать руководителей НАБУ и ГБР.

Согласно предложенной редакции ст. 106 Конституции, президент образует НАБУ, а также назначает и увольняет с должностей в определенном законом порядке директоров НАБУ и ГБР.

Кроме того, предлагается предоставить главе государства полномочия образовывать независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью ведения хозяйства в отдельных сферах; назначать и увольнять их членов в определенном законом порядке.

Напомним, ст. 106 Конституции Украины содержит перечень полномочий президента Украины.

Вместе с тем, закон о НАБУ предусматривает, что директора Бюро назначает президент из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Уволить руководителя ведомства может Верховная Рада по представлению минимум 150 нардепов при наличии одного из условий (приведен исчерпывающий перечень - это может быть назначение на другую должность, вступление в силу судебного приговора, непройденный аудит или большая задолженность по уплате алиментов). Закон о ГБР предусматривает, что директора Бюро назначает президент по представлению премьер-министра согласно представлению конкурсной комиссии. Причины для прекращения полномочий директора ГБР также изложены в исчерпывающем перечне - достижение 65 лет, проблемы со здоровьем, прекращение украинского гражданства и прочее.